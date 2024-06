"Vi ringrazio per l'apertura dei negoziati di adesione, l'Ucraina è pronta ad affrontare tutti i passaggi dell'allargamento". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi ai 27 dalla sala del Consiglio Europeo. "È una scelta che siede dal lato giusto della storia, così come per la Moldova, i Balcani e sono certo anche per la Georgia. E pure la Bielorussia in futuro dovrebbe entrare a far parte dell'Europa unita", ha aggiunto.



