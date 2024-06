"Con la ministra Roccella ho firmato la nomina di un inviato speciale per la lotta al traffico degli esseri umani". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo in apertura dei festeggiamenti per la festa dell'Indipendenza Usa a Villa Taverna. II ruolo di inviato speciale è stato affidato a Stefano Pizzicannella.



