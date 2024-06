Morawiecki, 'PiS valuta di lasciare Ecr per nuovo gruppo'

Diritto e Giustizia (PiS) sta valutando di abbandonare i Conservatori e Riformisti europei (Ecr), co-presieduto con Fratelli d'Italia, ed è in trattativa con i partiti della destra populista per formare un nuovo gruppo. Lo rende noto l'ex primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista a Politico. "Siamo in trattativa con Ecr e questo è l'elemento principale che deciderà del nostro futuro", ha detto Morawiecki, specificando che il PiS è tentato di andare "in entrambe le direzioni". "Direi che la probabilità è del 50/50", ha spiegato, aggiungendo che "non è garantito" che il PiS rimanga in Ecr.



