Il neoeletto Costa, 'promuoverò l'unità tra i 27 in Ue'

"Dal primo dicembre, come presidente del Consiglio europeo, mi impegnerò pienamente a promuovere l'unità tra i 27 Stati membri e mi concentrerò sull'attuazione dell'agenda Strategica, che il Vertice Ue che guiderà l'Unione europea nei prossimi cinque anni anni". Lo ha dichiarato via X l'ex premier portoghese Antonio Costa, dopo la nomina al Vertice Ue per diventare il prossimo presidente del Consiglio europeo. "È con un grande senso di missione che assumerò la responsabilità di essere il prossimo presidente del Consiglio europeo", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA