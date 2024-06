Il giornalista americano Evan Gershkovich è arrivato oggi nel tribunale di Ekaterinburg, in Russia, per l'inizio del suo processo. Gershkovich è in carcere dal marzo del 2023 con l'accusa di spionaggio. Il processo si terrà a porte chiuse. Lo riportano i giornalisti dell'agenzia di stampa Afp.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA