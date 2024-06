Accusato di omicidio colposo gestore bar sprofondato a Maiorca

E' stato accusato di omicidio colposo aggravato e lesioni gravi, con il ritiro del passaporto e l'obbligo di presentarsi ogni mese in tribunale Christian Arnsteiner, imprenditore austriaco proprietario del Medusa Beach Club di Maiorca, sprofondato lo scorso 24 maggio, provocando la morte di 4 persone e il ferimento di una dozzina.

Secondo il rapporto dei vigili del fuoco e dei tecnici del comune di Palma, determinante per il fermo del proprietario del club, la terrazza del Medusa Beach Club, sulla prima linea del lungomare della Playa non era stata autorizzata e pertanto non poteva essere utilizzata. E' sprofondata sotto il peso dei clienti sul piano al livello strada e poi su quello interrato, adibito a discoteca, che invece era provvisto di licenza.

Christian Arnsteiner è stato accusato dal giudice istruttore di 4 reati di omicidio colposo aggravato e di sei reati di lesioni gravi e imputato a piede libero in attesa del processo.





