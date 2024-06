Principe Christian di Danimarca si diploma

Il Principe Christian di Danimarca, figlio primogenito del Re Fredrik X, ha concluso oggi il suo percorso di studi scolastici e preso l'equivalente alla maturità in Danimarca. "Sono molto felice" ha dichiarato il principe con addosso il cappello bianco con la striscia rossa, tipica dei maturandi in Danimarca. "È sempre bello avere con sé i propri fratelli e sorelle, ed è fantastico che siano voluti venire qui" ha aggiunto il principe, intervistato dall'emittente pubblico danese DR all'uscita dal liceo Ordrup a Charlotteborg, poco a nord di Copenaghen.. Molto soddisfatto anche il padre, Re Fredrik X accompagnato dalla moglie, la Regina Mary e i tre figli: "Sarebbe strano se oggi non fossimo orgogliosi. Ha trascorso tre buoni anni da liceale e ora ecco il risultato" ha dichiarato il Re.



