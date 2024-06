Kuleba all'Ue, 'ci servono più Patriot e Samp-T'

Il ministro degli Affari Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha partecipato in remoto al Consiglio Affari Esteri dell'Ue e ha espresso "gratitudine" per l'approvazione del quadro negoziale per l'Ucraina - i negoziati inizieranno ufficialmente domani, ndr - e ha sottolineato che l'adesione dell'Ucraina "rafforzerà l'Ue" e garantirà sicurezza e prosperità "a tutti gli europei". Kuleba ha sottolineato che per proteggere il suo popolo e il continente europeo l'Ucraina ha bisogno di "un maggior numero di sistemi di difesa aerea Patriot e SAMP/T".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA