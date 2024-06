Francia: marcia per la ragazzina ebrea stuprata dal branco

Diverse centinaia di persone sono riunite per una marcia contro l'antisemitismo a Courbevoie, a ovest di Parigi, dove una dodicenne è stata stuprata e minacciata di morte la settimana scorsa in quanto ebrea. La vittima, secondo l'inchiesta, avrebbe nascosto al ragazzo, che era nel "branco" che l'ha aggredita, la sua religione.

Nell'occasione, il presidente Emmanuel Macron ha scritto su X: "Penso a questa giovane aggredita, picchiata perché ebrea violentata da altri ragazzini. Educhiamo, non cediamo nulla, puniamo", conclude il presidente, aggiungendo che "l'antisemitismo, il razzismo e tutti gli odi ci danneggiano tutti".



