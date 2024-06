Media, almeno due morti a Mosca per il maltempo

Due persone sono morte a Mosca a causa del maltempo. I servizi di emergenza, fa sapere l'agenzia di stampa statale russa Tass, affermano che un uomo sia morto in seguito alla caduta di un albero causata dal forte vento nei pressi del parco Dubki. Una fonte negli stessi servizi di emergenza riferisce inoltre alla Tass che una seconda persona sarebbe morta in seguito al crollo di un'impalcatura in un cantiere all'Università tecnica statale. Secondo l'agenzia di stampa, altre dieci persone avrebbero riportato ferite di vario tipo. L'assessorato alla Salute del Comune di Mosca, citato dall'agenzia Interfax, dà notizia di due morti e 18 feriti ricoverati in ospedale.



