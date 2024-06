Putin a Jacuzia, prima tappa in viaggio verso la Corea del Nord

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato nella Repubblica russa della Jacuzia, nella Siberia orientale, in quella che è la prima tappa del viaggio in Estremo Oriente che lo porterà poi in Corea del Nord e domani in Vietnam. Lo riferisce l'agenzia Tass.

L'ultima visita del leader russo nella regione dell'Estremo Oriente risale al settembre del 2014: nella Jacuzia, Putin incontrerà il capo della Repubblica, Aisen Nikolayev, e sarà messo al corrente, tra l'altro, dei risultati della regione nel campo dell'informatica e della difesa.



