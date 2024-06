A Mosca mostra su arte del XX secolo nel Ges-2 di Renzo Piano

L'evoluzione del rapporto tra quadro, visitatori e spazi espositivi nell'ultimo secolo è il tema conduttore di una mostra che si apre giovedì nella Casa della Cultura Ges-2 a Mosca, un progetto realizzato da Renzo Piano in una ex centrale elettrica sulla Moscova, inaugurato nel 2021. L'iniziativa, curata dall'ex direttrice della galleria di Stato Tretyakov, Zelfira Tregulova, e dal critico italiano Francesco Bonami, presenta lavori di alcuni dei più importanti artisti del Ventesimo secolo, compresi Pablo Picasso, Francis Bacon e Gerhard Richter.

L'esposizione parte però dal russo Kazimir Malevich, con il suo 'Quadrato nero' del 1923, che compare anche nel tema della rassegna: "Square and Space, from Malevich to Ges-2' ('Il quadrato e lo spazio, da Malevich al Ges-2'). La mostra, sottolinea Tregulova, presenta le principali innovazioni artistiche del Ventesimo secolo e l'importante ruolo svolto dall'arte russa in questo processo. Per questo, aggiunge la storica dell'arte, "comincia con il 'Quadrato nero' di Malevich, che ha avuto una vasta influenza nel mondo dell'arte, e si conclude con una delle migliori opere di Iliya Kabakov, il creatore del concetto di installazione totale".

"L'esposizione racconta di come l'evoluzione di arte e museo hanno seguito percorsi paralleli", sottolinea da parte sua Bonami, direttore artistico del museo di arte contemporanea By Art Matters di Hangzhou, in Cina. "I musei, che un tempo erano depositi di arte, sono diventati uno sfondo, contesti culturali nel senso più ampio del termine, e la Casa della Cultura Ges-2 è un esempio lampante di questa trasformazione".



