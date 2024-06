"Quello che conta" per l'Italia "è avere un vicepresidente e un commissario di serie A. L'Italia non può non avere una vicepresidenza, va chiesta e l'Italia ha diritto ad averla, è stato un errore non chiederla" nella scorsa legislatura. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del pre-vertice del Ppe a Bruxelles. "Siamo un Paese fondatore e abbiamo un ruolo importante da svolgere", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA