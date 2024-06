"Credo che riusciremo a trovare rapidamente una soluzione sensata. È chiaro che in Parlamento non deve esserci alcun sostegno per il presidente della Commissione che si basi su partiti di destra e populisti di destra". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al Consiglio Europeo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA