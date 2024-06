Russia: 2 guardie carcerarie in ostaggio di detenuti Isis

Due guardie carcerarie sono state prese in ostaggio da alcuni membri dell'Isis in un centro di detenzione nella regione di Rostov, nel sud della Russia. "I detenuti in una delle celle del centro numero 1 (...) della regione di Rostov hanno preso in ostaggio due agenti della polizia penitenziaria", si legge in un comunicato. Sono in corso trattative per liberarli.

Secondo una fonte delle forze dell'ordine citata dalla Tass, tra i sequestratori ci sono membri dell'Isis che devono comparire in tribunale con l'accusa di "terrorismo". "Il capo della Direzione principale del Servizio penitenziario federale della Russia si trova sul luogo dell'incidente, così come i rappresentanti delle forze dell'ordine interagenti e l'ufficio del pubblico ministero", si legge in un comunicato. Secondo il dipartimento, sono in corso trattative per il rilascio degli ostaggi. "L'istituto sta operando normalmente, la situazione è sotto controllo", ha aggiunto il Servizio penitenziario federale. La Russia è stata ripetutamente bersaglio di attacchi rivendicati dall'organizzazione jihadista: l'ultimo in ordine di tempo risale al 22 marzo quando alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco in una sala concerti vicino a Mosca, uccidendo almeno 144 persone e ferendone centinaia.

Sono armati di coltelli i detenuti dell'Isis che hanno preso in ostaggio due guardie del centro di custodia cautelare nella regione di Rostov. Lo scrive l'agenzia Interfax la quale precisa che i detenuti hanno chiesto di avere un'auto e di poter uscire liberamente dal carcere. "Un gruppo di sei prigionieri che ha preso in ostaggio due dipendenti ha chiesto di fornire loro un'auto e di uscire liberamente dal centro di detenzione preventiva. In risposta, hanno promesso di rilasciare gli ostaggi. Le trattative sono in corso", hanno dichiarato i servizi di emergenza.

