Minaccia agenti con ascia davanti stadio Amburgo, ferito

La polizia di Amburgo ha sparato e ferito un uomo che li minacciava con un'ascia davanti allo stadio Volksparkstadion dove alle 15 si gioca il match tra Polonia-Olanda che aprirà la prima giornata del gruppo D degli Europei 2024. Lo riferisce la Bbc online. Al momento è in corso una vasta operazione della polizia. Secondo quanto riportato dai media, l'incidente è avvenuto nei pressi di una zona riservata ai tifosi della squadra di calcio olandese.Un comunicato della polizia afferma che l'uomo ha minacciato gli agenti di polizia con un piccone e un "ordigno incendiario". Lo riferisce la Bbc.

Secondo quanto riportato dai media locali, l'attacco è avvenuto intorno alle 12:30 ora locale. L'aggressore, colpito dalla polizia, sarebbe in gravi condizioni.

Ci sono circa 30.000 tifosi olandesi in città, e probabilmente un numero simile di polacchi, e sembra esserci una buona atmosfera prima della partita, apparentemente non influenzata dall'incidente.



