Decine di migliaia di manifestanti anti-Rn oggi in Francia

A meno di una settimana dal terremoto politico in Francia gli oppositori dell'estrema destra e del Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen scenderanno in piazza in tutta la Francia su appello dei sindacati, delle associazioni e della sinistra del "Nuovo Fronte Popolare", l'unione della gauche già scosso dalle accuse di "epurazione".

Da ieri sera, diverse migliaia di persone hanno marciato in diverse città del Paese e, a Lione, vi sono stati episodi di violenza che hanno provocato quattro feriti, tra cui tre agenti di polizia, secondo la prefettura.

Circa 200 manifestazioni sono previste in questo fine settimana prima delle elezioni legislative del 30 giugno e 7 luglio. Le prime questa mattina a Bayonne, Tolone e Valenciennes. A Parigi, il corteo partirà alle 14 per percorrere il tradizionale percorso Repubblica-Bastiglia-Nazione. Domani toccherà a Lione. Secondo fonti della polizia sono attese dalle 300 alle 350mila persone, di cui dalle 50mila alle 100mila nella sola capitale. Saranno mobilitati 21.000 agenti di polizia e gendarmi.



