Voto Gb: Farage cavalca i sondaggi, 'noi la vera opposizione'

Nigel Farage rialza la testa sull'onda dei sondaggi che danno in ascesa il suo Reform UK in vista delle elezioni britanniche del 4 luglio fino a indicare, in un'ultima singola rilevazione di YouGov, persino un potenziale sorpasso a destra sui conservatori del premier Rishi Sunak (alle spalle dei laburisti di Keir Starmer): ipotesi che, sebbene limitata alla percentuale dei consensi (e non dei seggi) sarebbe destinata a terremotare gli equilibri tradizionali della politica nel Regno Unito.

"Noi siamo ormai la vera opposizione" al Labour, ha tuonato oggi il 60enne Farage, rispolverando i toni baldanzosi dei tempi della sua campagna per la Brexit di 8 anni fa, e cavalcando i dati di YouGov, durante un botta e risposta con alcuni giornalisti a margine d'un meeting elettorale organizzato oggi a Londra da Reform: partito populista e anti-immigrazione nato dalle ceneri delle sue precedenti creature politiche (l'Ukip prima, il Brexit Party poi). L'ex mister Brexit, che in passato è stato deputato al Parlamento europeo (prima del divorzio da Bruxelles), ma mai a Westminster, si è inoltre mostrato convinto di poter essere eletto stavolta alla Camera dei Comuni nel collegio di Clacton-on-Sea, nell'Inghilterra profonda, finora in mano ai conservatori. Mentre ha escluso di poter accettare dopo le elezioni il corteggiamento della destra interna Tory, evocando semmai l'ambizione d'assorbire lui in futuro l'attuale partito di governo.

Provocatorio e divisivo come sempre, non ha risparmiato poi risposte politicamente scorrette quando è stato incalzato dai reporter sui giudizi positivi espressi in anni passati sul presidente russo Vladimir Putin o sull'imbarazzante sparata revisionista recente sul nazismo di un candidato locale di Reform: rivendicando il diritto di considerare Putin "un operatore politico abile"; e limitandosi a condannare invece la figura storica di Adolf Hitler come quella di un leader "ipnotico in modo pericoloso".

Parallelamente alla campagna britannica, intanto, Farage continua a sostenere quella presidenziale del suo amico personale Donald Trump negli Usa, in favore del quale ancora questa settimana ha partecipato a un evento di raccolta fondi a Londra.



