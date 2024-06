Kate annuncia, 'sto meglio, domani sarò in pubblico'

Uno spiraglio in fondo al buio per Kate. La principessa di Galles, investita a 42 anni dall'incubo del cancro, torna a sperare e a far sperare sudditi e ammiratori con un messaggio pubblico al Regno Unito nel quale rende noto di star facendo "buoni progressi" nelle cure contro la malattia e di sentirsi pronta a tornare domani in pubblico, in occasione degli eventi clou di Trooping the Colour, i festeggiamenti del compleanno ufficiale (non anagrafico) di re Carlo III: quasi una resurrezione dopo oltre sei mesi di assenza dalle scene e a tre dalla diffusione del video-shock girato per rivelare la diagnosi del tumore, invocando privacy e rispetto. Il messaggio, firmato "Catherine", è arrivato questa volta per iscritto attraverso i profili social della Royal Family britannica, con dettagli inediti e toccanti sulla sua battaglia. Una battaglia, precisa la consorte dell'erede al trono William, che resta da vincere; ma che le offre se non altro lo spazio di una tregua, nella giornata di domani, con il conforto evidentemente del parere dei medici. Giornata che vedrà Kate, al fianco di William e dei loro tre figli, George, Charlotte e Louis, sfilare fra la gente in attesa sulla carrozza che seguirà quella di Carlo e Camilla nella tradizionale parata militare prevista nel cuore di Londra per Trooping the Colour (evento al quale il sovrano sarà presente a sua volta in carrozza e non a cavallo, essendo pure alle prese con le terapie per un cancro di natura imprecisata). E poi al non meno tradizionale saluto dal balcone di Buckingham Palace, accanto agli altri reali "senior" di casa Windsor. Il messaggio è accompagnato da una foto di Matt Porteous, ritratta nel parco della sua residenza di Windsor, in cui la principessa riappare in tutto il suo splendore: in jeans e giacca chiara sotto un albero, con un'ombra di sorriso accennato sul volto mentre guarda al cielo. "Non sono ancora fuori pericolo", scrive senza giri di parole nel testo, puntualizzando che le cure a cui è sottoposta (con relative limitazioni) sono destinate a proseguire per qualche altro mese almeno. "Come tutti coloro che sono passati attraverso la chemioterapia sanno - racconta poi -, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. Nei giorni cattivi ti senti debole, stanca, e devi concedere al tuo fisico di riposare. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi approfittare al massimo del fatto di stare meglio". La confessione pubblica si fa quindi ancor più intima. "Sto imparando - ammette la principessa - a essere paziente, specialmente di fronte all'incertezza; prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e concedendo a me stessa il tempo necessario" per cercare di "guarire". Parole in grado di commuovere e a cui si aggiunge un nuovo ringraziamento rivolto a chiunque la stia sostenendo - anche da lontano - nel frangente più difficile della sua vita, dopo gli anni della favola reale e delle luci della ribalta. Un sostegno - sottolinea Kate - che "fa davvero la differenza per William e per me, e ci aiuta ad attraversare i momenti più duri". Tempi duri che non sono del tutto alle spalle, come ribadisce con la cautela del caso Kensington Palace, puntualizzando che l'annuncio odierno non significa un pieno ritorno alla vita pubblica, al di là della prosecuzione del suo "lavoro da casa" sui rapporti delle fondazioni da lei patrocinate o di qualche possibile appuntamento esterno occasionale che durante l'estate potrà essere confermato o modificato "all'ultimo minuto". Ma che comunque lasciano finalmente intravvedere il primo concreto barlume di speranza da quando, a gennaio, la principessa di Galles fu ricoverata alla London Clinic per un delicato intervento chirurgico all'addome in seguito al quale sarebbe più tardi emersa la diagnosi del cancro. Tanto da suscitare il sollievo di Carlo III in persona: "Felicissimo", nelle parole di un portavoce di corte, di apprendere che "la principessa" sua nuora "potrà essere presente agli eventi" del compleanno reale. Accanto a lui e al suo figlio primogenito.



