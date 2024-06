G7: fonti italiane, 'sull'aborto non si è tolto nulla'

"Nel testo che verrà pubblicato domani non si fa nessun passo indietro" rispetto al comunicato finale del G7 di Hiroshima sul tema dell'aborto "e non si è tolto nulla". Lo spiegano fonti italiane a margine del vertice di Borgo Egnazia. "Tanto è vero che c'è un esplicito riferimento agli impegni assunti a Hiroshima, che vengono tutti riconfermati", sottolineano.

La questione della "presunta eliminazione della menzione dell'aborto" dal comunicato finale del G7 "pare che sia stata montata come la panna, il sospetto è che ci sia stata un po' di strumentalizzazione elettorale, post elettorale, qualcuno che magari abbia voluto inserire un elemento di disturbo in un G7 che pare fin qui stia andando benissimo". Lo spiegano fonti italiane a margine dei lavori del vertice di Borgo Egnazia, sottintendo che si tratta di "una storia che sta montando senza motivi di sostanza".



