Austin, 'per Kiev è un momento critico, dare più difese aeree'

"Le forze ucraine sono impegnate in una dura lotta. Hanno bisogno di difese aeree aggiuntive. Gli ucraini resistono con forza a Kharkiv e continuano a impressionare il mondo, infliggendo perdite pazzesche alla Russia. Che ad oggi ha perso 350mila soldati tra morti e feriti". Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, aprendo la riunione del gruppo di contatto per l'Ucraina ai margini della ministeriale Nato. "È un momento critico, la sopravvivenza dell'Ucraina è in bilico. Ma sono fiducioso che questa coalizione farà il suo dovere: oggi diamo il benvenuto a un nuovo membro, l'Argentina", ha detto.



