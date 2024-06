Euro 2024: William va in Germania a sfida Inghilterra-Danimarca

Il principe William, erede al trono britannico e presidente d'onore della Federcalcio inglese (FA), assisterà di persona in Germania alla partita fra Inghilterra e Danimarca, seconda sfida per la nazionale dei Tre Leoni - dopo quella d'esordio con la Serbia - ai campionati di Euro 2024. Lo ha annunciato oggi Kensington Palace, precisando che il primogenito di re Carlo III volerà a Francoforte, sede del match con i danesi, giovedì 20.

Nei giorni scorsi il principe di Galles aveva visitato la nazionale del ct Gareth Southgate, una delle favorite alla vittoria finale negli Europei, prima della partenza per la Germania nel campo di allenamento federale di St George's Park.

Incontro durante il quale aveva scherzato con i giocatori, riferendo loro il consiglio del principino Louis, suo terzogenito, 6 anni di età, di "mangiare il doppio del normale" per nutrirsi bene in vista del torneo continentale.

Suggerimento, aveva poi ironizzato, da prendere "con un pizzico di grano di sale".

La conferma del viaggio a Francoforte di William rappresenta, indirettamente, anche un segnale positivo sulle condizioni immediate della sua consorte Kate, assente dalla scena pubblica da oltre sei mesi e alle prese con gli effetti di una chemioterapia a vasto raggio prescritta dai medici dopo la diagnosi shock di un cancro di natura imprecisata individuato nei mesi scorsi in seguito a una delicata operazione all'addome.

Condizioni che la settimana scorsa non le hanno permesso di passare in rassegna una delle parate preparatorie in vista delle cerimonie per il festeggiamento del compleanno ufficiale del sovrano; ma che lasciano aperto qualche minimo spiraglio in vista del corteo clou di Trooping the Colour, in agenda sabato prossimo, e poi nel tradizionale saluto dei reali ai sudditi dal balcone di Buckingham Palace: appuntamento meno impegnativo d'una parata a cui non si esclude del tutto l'apparizione a sorpresa di Kate, accanto a William e ai figli, e al lato di re Carlo e delle regina Camilla, sebbene una royal correspondent citata ieri da un magazine specializzato in vicende di casa Windsor come Tatler abbia riferito di considerare la cosa allo stato "incredibilmente improbabile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA