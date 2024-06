Fonti Ue, al G7 atteso accordo sugli asset russi congelati

L'Unione europea si aspetta un accordo al G7 di Borgo Egnazia sull'utilizzo dei profitti degli asset russi congelati per aiutare l'Ucraina. E' quanto indica un alto funzionario Ue, spiegando che l'intesa dovrebbe riguardare un primo prestito a Kiev "fino a 50 miliardi di dollari".

"Stiamo esaminando gli aspetti tecnici. Vogliamo agire insieme come G7, assicurarci che questo denaro sia per l'Ucraina e mantenere le nostre priorità in termini di spesa", vale a dire "difesa e ricostruzione", ha spiegato il diplomatico.



