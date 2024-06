Francia: Rn, Bardella è il candidato premier

Il presidente del Rassemblement national (Rn) Jordan Bardella sarà "il nostro candidato" primo ministro, ma non sarà lui stesso candidato alle elezioni legislative anticipate. Lo ha detto il vicepresidente del partito Sébastien Chenu.

"Jordan Bardella è stato eletto deputato europeo, quindi possiede già l'unzione popolare" ed "è il nostro candidato per andare a Matignon", la residenza del premier francese, ha dichiarato Chenu all'emittente Rtl. Per queste elezioni, Rn non si alleerà con altri partiti ma proporrà una piattaforma elettorale che "si rivolgerà a tutti al di fuori dei partiti politici", ha aggiunto.



