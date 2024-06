Kiev, 'distrutto per la prima volta un caccia Su-57 russo'

L'Intelligence militare ucraina (Gur) ha annunciato di avere distrutto ieri il più avanzato dei caccia russi, un Sukhoi Su-57: è la prima volta dall'inizio della guerra che le forze di Kiev colpiscono uno di questi aerei. Lo riporta Rbc-Ucraina.

"L'8 giugno, un caccia multiruolo Su-57 dello Stato aggressore è stato colpito sul territorio dell'aeroporto di Akhtubinsk, nella regione di Astrakhan, nella Federazione Russa, situato a 589 chilometri dalla linea di combattimento", si legge in un comunicato.

Il Gur pubblica immagini satellitari che mostrano l'aereo in questione parcheggiato nell'aeroporto russo. "Le immagini mostrano che il 7 giugno il Su-57 era integro e l'8 giugno c'erano i segni dell'esplosione vicino ad esso e le caratteristiche macchie di fuoco derivanti dai danni provocati dall'incendio", aggiunge l'intelligence militare di Kiev.

L'Su-57 è il caccia russo più moderno, in grado di lanciare missili Kh-59 e Kh-69.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA