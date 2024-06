I Popolari primi in Ue, la maggioranza Ursula regge

Regge la cosiddetta 'maggioranza Ursula' nel nuovo Parlamento europeo, almeno secondo la prima proiezione diffusa a Bruxelles: il Ppe, primo partito, conterebbe infatti 181 seggi, i socialisti 135 e i liberali 82.

Assieme avrebbero 398 seggi su 720 della nuova Eurocamera, sopra la maggioranza assoluta. I Conservatori e Riformisti (dove milita FdI) sono dati a 71 seggi, il gruppo Id (quello della Lega) a 62, i Verdi 53, The Left 34. Il gruppo numericamente terzo, tuttavia, è quello che raggruppa i non iscritti e i cosiddetti 'altri' (essenzialmente formati da nuovi partiti), che in totale contano 102 seggi.



