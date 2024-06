La premier danese presa a pugni da un uomo a Copenaghen

La primo ministro danese Mette Frederiksen è stato aggredita e presa a pugni stasera a Copenaghen da un uomo che è stato poi arrestato. Lo riferisce l'agenzia di stampa danese Ritzau. Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto al mercato. Frederiksen "si è detta scioccata" da quanto accaduto.

Mette Frederiksen, 46 anni, è alla guida del partito socialdemocratico danese, alla testa di una coalizione di centrosinistra dal giugno del 2019. La premier ha condotto in varie occasioni la campagna elettorale con la candidata leader dei socialdemocratici all'Ue, Christel Schaldemose, in vista delle elezioni europee di domenica. Christel Schaldemose fa sapere però, come riporta Ritzau, che stasera la presenza di Frederiksen al Kultorvet non era legata alla sua campagna elettorale.



