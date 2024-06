La Commissione europea raccomanderà l'inizio dei colloqui di adesione all'Ue con l'Ucraina entro fine giugno e già oggi dichiarerà che Kiev soddisfa i criteri rimasti in precedenza in sospeso. Lo riferisce il Financial Times citando tre persone a conoscenza dalla questione. L'idea dell'esecutivo comunitario, afferma online il quotidiano è segnalare sostegno al paese devastato dalla guerra prima che Budapest assuma la presidenza di turno europea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA