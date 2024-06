L'Olanda apre le danze delle Europee, seggi aperti fino alle 21

Prende il via la maratona elettorale delle Europee 2024. Alle 7:30 i Paesi Bassi sono stati i primi in Ue ad aprire i seggi, inaugurando una sessione elettorale che in quattro giorni porterà al voto oltre 370 milioni di elettori da Lisbona a Tallinn.

L'estrema destra olandese guidata del Partito della Libertà (Pvv) dal leader anti-Islam ed euroscettico Geert Wilders, trionfatore a sorpresa alle elezioni nazionali dello scorso novembre, è data in testa ai sondaggi con un largo margine sull'alleanza europeista laburisti-verdi guidata da Frans Timmermans e rappresentata dal candidato di punta Bas Eickhout.

L'esito delle elezioni olandesi rappresenterà una prima cartina di tornasole del possibile spostamento a destra del baricentro del Parlamento europeo, con le forze nazionaliste, di estrema destra ed euroscettiche date in ascesa in molti dei ventisette Paesi Ue.

I cittadini olandesi sono chiamati a votare per 31 seggi disponibili dei 720 all'Eurocamera. L'affluenza alle Europee nella terra orange non è mai stata alta, cinque anni fa meno del 42% degli aventi diritto si è recato al voto. Le urne olandesi resteranno aperte fino alle 21, quando sono attesi i primi exit poll. Lo spoglio inizierà in serata, ma i risultati non saranno annunciati prima di domenica sera, al termine della maratona elettorale in tutta l'Ue.



