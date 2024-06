Legion d'Onore a una reduce Gb, aiutò a pianificare il D-Day

Il presidente Emmanuel Macron nel corso della cerimonia al British Normandy Memorial di Ver-sur-Mer, in Normandia, per le celebrazioni degli 80 anni del D-Day, ha consegnato la Legion d'Onore, la più alta onorificenza dello Stato francese, a Christian Lamb, una reduce britannica di 103 anni che durante la Seconda guerra mondiale era un'ufficiale del Women's Royal Naval Service (Wrns), il servizio femminile della marina militare del Regno Unito, incaricata nel 1944 di pianificare lo sbarco alleato.

"Lei è stata una delle eroine nell'ombra", ha detto Macron, sottolineando che quanto fatto dall'ex ufficiale non sarà dimenticato, prima di consegnarle l'onorificenza. Lamb fu una delle prime donne a entrare nel servizio femminile della marina, diventando così una delle "Wren", come venivano chiamate, e inizialmente lavorò nella localizzazione delle navi da guerra impegnate nella lotta contro i sommergibili tedeschi nell'Atlantico: in un'occasione si occupò perfino del cacciatorpediniere su cui era imbarcato il suo fidanzato, nel bel mezzo di una battaglia navale con 40 U-boot del Terzo Reich.

Poi arrivò per lei l'incarico più importante: pianificare insieme a molti altri ufficiali lo sbarco in Normandia dalle War Rooms, il quartier generale di Winston Churchill a Londra, per poi apprendere dell'operazione avvenuta alla radio.



