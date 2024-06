Borrell chiede indagine indipendente su attacco a scuola

Serve "un'indagine indipendente" sull'attacco alla scuola dell'Unrwa" a Gaza. E' quanto scrive su X l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell.

"Le notizie che arrivano da Gaza - scrive Borrell - dimostrano continuamente che la violenza e la sofferenza sono ancora l'unica realtà per centinaia di migliaia di civili innocenti".

L'ultima "terribile notizia deve essere oggetto di un'indagine indipendente, in linea con l'ultima decisione della Corte di giustizia internazionale". "Un cessate il fuoco duraturo è l'unica strada percorribile per proteggere i civili e arrivare al rilascio immediato di tutti gli ostaggi. Entrambe le parti - conclude l'Alto rappresentante - devono accettare subito il piano in tre fasi proposto dagli Stati Uniti".



