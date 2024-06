Biden, Putin mi preoccupa da 40 anni, è un dittatore

"Conosco Putin da 40 anni e mi preoccupa da 40 anni. Non è una persona perbene, è un dittatore e sta lottando per assicurarsi di tenere insieme il suo paese pur continuando a portare avanti questo assalto" all'Ucraina. Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Abc. Per quanto riguarda l'autorizzazione concessa a Kiev per usare armi americane in Russia, il presidente americano ha spiegato: "Non stiamo parlando di fornire all'Ucraina armi per colpire Mosca e il Cremlino. Le armi sono autorizzate a colpire vicino al confine".





