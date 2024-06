Record mondiale di 1.000 giorni in orbita per russo Kononenko

Il comandante della squadra di cosmonauti dell'Agenzia spaziale russa Roscosmos, Oleg Kononenko, è diventata la prima persona al mondo a trascorre ben 1.000 giorni in orbita nel corso della sua carriera: lo ha reso noto Roscosmos, come riporta la Tass.

"Oggi alle 00:20 ora di Mosca, il cosmonauta della società statale Roscosmos Oleg Kononenko, che attualmente lavora nella Stazione Spaziale Internazionale, ha registrato per la prima volta al mondo il record di 1.000 giorni in termini di durata totale di volo spaziale", si legge in un comunicato.



