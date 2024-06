Re Carlo e Sunak a cerimonia a Portsmouth per 80 anni dal D-Day

Re Carlo e la regina Camilla insieme al premier Rishi Sunak con alcuni ministri e al leader dell'opposizione laburista Keir Starmer sono a Portsmouth, Inghilterra meridionale, per partecipare alle celebrazioni britanniche alla vigilia dell'80esimo anniversario del D-Day, lo Sbarco in Normandia avvenuto il 6 giugno del 1944, e offrire un primo tributo ai soldati d'oltre Manica che parteciparono alla liberazione della Francia dai nazisti. Il primo ministro, dopo aver partecipato ieri sera con Starmer al duello televisivo in vista delle elezioni politiche del 4 luglio, guida la grande cerimonia organizzata nel porto dal quale salpò la più grande flotta di tutti i tempi diretta verso le spiagge francesi.

L'evento odierno, al quale prende parte anche l'erede al trono, il principe William, vede la presenza di oltre 500 militari, un'orchestra di 80 elementi e soprattutto di alcuni fra gli ultimi reduci in vita, pronti a raccontare le loro testimonianze, prima del passaggio finale delle Red Arrows, la pattuglia aerea acrobatica della Raf. Domani re Carlo con Camilla è atteso in Francia per le commemorazioni dell'anniversario, insieme a molti altri capi di Stato, come il presidente americano Joe Biden, già arrivato in Normandia.





