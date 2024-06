Il giudice della sezione istruttoria n 41 del Tribunale di Madrid ha convocato Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, per il prossimo 5 luglio alle 10, in veste di indagata per il presunto reato di traffico di influenze e corruzione in affari. Lo si apprende da fonti giudiziarie citate dall'agenzia Europa Press.



