Kuleba, Mosca tenta di screditare il vertice di pace in Svizzera

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che la Russia sta cercando di minare il vertice di pace in Svizzera e di convincere i Paesi a non parteciparvi. Lo riporta l'Ukrainska Pravda.

"La federazione Russa cerca di dimostrare ai Paesi che il vertice non ha alcun significato, ma cerca anche di convincerli a non partecipare" al summit, ha avvertito il titolare della diplomazia ucraina. "Il terzo tipo di attività sovversiva che Mosca si sta portando avanti è un tentativo di convincere i Paesi, che hanno già confermato la loro partecipazione e non la rifiutano, a venire al vertice con un livello il più basso possibile", ha proseguito Kuleba, precisando che le azioni per indebolire il vertice sono "sistemiche e su una scala senza precedenti". Tale lavoro sovversivo viene svolto più attivamente in Asia, Africa e America Latina, ha spiegato. "Ora si sta svolgendo un attivo lavoro diplomatico da tutte le parti, ma in questa fase l'Ucraina sta ancora vincendo", ha aggiunto il ministro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA