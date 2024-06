Addio a Brigitte Bierlein, prima donna Cancelliere d'Austria

È morta all'età di 74 anni Brigitte Bierlein, ex Cancelliere federale e giudice costituzionale austriaca. Bierlein è stata una figura politica di spicco, ricordata soprattutto per il suo importante ruolo di guida del governo di transizione dopo la caduta del governo di Kurz I nel 2019.

Dopo la destituzione del governo guidato da Sebastian Kurz, il Presidente federale Alexander Van der Bellen aveva affidato a Bierlein l'incarico di formare un governo di transizione. Così Bierlein è diventata la prima donna a ricoprire la carica di Cancelliere in Austria.

Il cancelliere in carica, Karl Nehammer, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Bierlein, definendola una "personalità eccezionale" che ha "plasmato in modo decisivo la nostra Repubblica per generazioni". Nehammer ha sottolineato come Bierlein, in un momento difficile per il Paese, non abbia esitato ad "assumersi la responsabilità di servire la Repubblica e il popolo".

La carriera pluridecennale di Brigitte Bierlein, prima come giudice costituzionale e poi come Cancelliere, la rende una figura chiave della storia politica austriaca recente. Il suo operato durante il governo di transizione è stato molto apprezzato per aver garantito stabilità istituzionale in un periodo particolarmente turbolento. Con la sua scomparsa, l'Austria perde una vera pioniera della politica.



