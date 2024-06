Ucraina: Zelensky, 'con Austin discusse questioni chiave'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Singapore il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, con il quale ha "discusso questioni chiave" relative alla guerra con la Russia, come "il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'Ucraina": lo ha reso noto questa mattina su X lo stesso leader ucraino.

"Ho incontrato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin a margine dell'IISS Shangri-La Dialogue. Abbiamo discusso le questioni chiave: le esigenze di difesa del nostro Paese, il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'Ucraina, la coalizione F-16 e la stesura di un accordo bilaterale sulla sicurezza - ha scritto Zelensky -. Sono grato a POTUS (il presidente degli Stati Uniti, ndr) per aver preso un'importante decisione riguardo agli attacchi difensivi con armi americane sul territorio nemico per contrastare efficacemente i tentativi russi di espandere la zona di combattimento. Apprezziamo la difesa vitale e il sostegno politico all'Ucraina da parte degli Stati Uniti".

Ieri Politico aveva anticipato che Zelensky e Austin avrebbero discusso anche la possibilità di espandere la geografia degli attacchi ucraini con armi americane sul territorio russo. Una questione, aveva sottolineato il giornale, che "sarà in cima all'ordine del giorno" dell'incontro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA