Il governo di Kiev fa comodo agli Stati Uniti e all'Occidente come strumento nella loro lotta contro la Russia, quindi perdonano molto all'Ucraina, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista riportata dalla Tass.

"L'ipocrisia e la connivenza con i loro accoliti (di Kiev), perdonando loro molto, comprese queste azioni palesi per introdurre l'ideologia nazista in teoria e in pratica, sono diventate comuni solo perché queste persone fanno comodo all'Occidente e agli Stati Uniti come strumento nella loro lotta contro la Federazione Russa", ha detto Lavrov.



