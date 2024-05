Stoltenberg, più ci prepariamo per la guerra prima finirà

"Le nostre discussioni si sono concentrate sull'Ucraina, tutti vogliamo finire questa guerra ma il paradosso è che più ci prepariamo per il lungo periodo prima possiamo terminare il conflitto". "Sono fermamente convinto che l'Ucraina abbia bisogno di finanziamenti prevedibili per il futuro, in linea con quanto ho proposto: gli alleati hanno dato 40 miliardi all'anno e serve un impegno simile per il futuro, e questo per definizione significa dare soldi freschi". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine della ministeriale a Praga. "Ora inizia il lavoro sui dettagli, non posso dire di più, devo presentarlo agli alleati.

Il Pil è uno dei valori che possiamo studiare per avere una divisione equa del peso fra gli alleati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA