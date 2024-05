Istanbul blindata per l'anniversario delle proteste di Gezi park

Alcuni quartieri del centro di Istanbul, soprattutto nelle vicinanze di piazza Taksim, sono stati transennati dalle forze dell'ordine e sono sorvegliati da mezzi blindati della polizia in occasione dell'undicesimo anniversario delle rivolte di Gezi park, le dimostrazioni anti governative scoppiate il 31 maggio del 2013 nella più grande città turca che hanno poi coinvolto molte altre città del Paese.

La compagnia delle linee metropolitane di Istanbul ha annunciato che, per decisione della prefettura, dal primo pomeriggio sono state chiuse alcune fermate nel centro di Istanbul, tra cui piazza Taksim, dove 11 anni fa iniziarono le manifestazioni e dove la piattaforma di attivisti Taksim Dayanismasi ha annunciato, per le 19 ora locale, la lettura di un comunicato stampa riguardo all'anniversario delle proteste di Gezi park.

Molti esponenti politici e della società civile, tra cui il maggior partito di opposizione Chp, hanno celebrato oggi la protesta di 11 anni fa.

Iniziata il 31 di maggio del 2013 come una protesta ambientalista per tentare di bloccare il progetto di costruzione della replica di una caserma di epoca ottomana nel parco Gezi, le dimostrazioni diventarono ben presto una contestazione contro le politiche del governo dell'allora premier Recep Tayyip Erdogan che unì un fronte molto ampio ed eterogeneo di attivisti, sindacalisti, partiti e movimenti politici. Quando le forze dell'ordine iniziarono a rimuovere l'accampamento dei manifestanti nel parco Gezi, adiacente a piazza Taksim, i dimostranti reagirono e iniziarono duri scontri con le forze di polizia. Le contestazioni si allargarono ben presto ad altre città turche, tra cui la capitale Ankara, in quasi tre mesi di proteste morirono nei durissimi scontri almeno 7 manifestanti ed un agente di polizia, ci furono oltre 8mila feriti e quasi 5mila persone furono messe in custodia.



