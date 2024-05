Via libera Ue ai dazi maggiorati sul grano russo

Via libera dei ministri Ue ai dazi maggiorati sulle importazioni di prodotti agricoli - finora in gran parte esentati - dalla Russia e dalla Bielorussia, a partire dal primo luglio. Lo annuncia il commissario Ue per il Commercio, Valdis Dombrovskis.

La misura punta a "impedire che il grano russo destabilizzi il settore agricolo europeo, limitare le entrate della Russia per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina e contrastare le esportazioni illegali russe di grano rubato dall'Ucraina nei mercati dell'Ue", sottolinea Dombrovskis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA