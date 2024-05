Scholz: 'Coesi con Macron per sostenere Kiev a un nuovo livello'

"La più alta priorità è sostenere l'Ucraina in forze. Abbiamo promesso che lo faremo così a lungo quanto necessario. Emmanuel e io siamo d'accordo su l fatto che si debba portare questo sostegno a un nuovo livello". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa a Meseberg, nella dimora del governo tedesco alle porte di Berlino, con Emmanuel Macron. "Su questo ci consultiamo", ha affermato. Scholz ha spiegato che si vuole "dare accesso all'Ucraina a ulteriori risorse finanziarie" nell'ambito del G7.

"C'è una conferenza in Svizzera sulla pace. Non è possibile una pace senza trattative. Ci sono anche falsi pacifisti. Putin potrebbe essere anche lui per la pace ma viene imposta solo con la violenza. E invece per noi si può avere la pace soltanto con il rispetto del diritto internazionale", ha detto Macron. "Noi siamo per le trattative e per il fatto che tutte e due le parti siano disposte a negoziare e ci siano le condizioni per farlo. Non è ancora il momento giusto. Ma con il nostro contributo nel sostenere l'Ucraina faremo in modo che si possano difendere e che possano alla fine negoziare". Macron ha detto quindi di ritenere che l'Ucraina debba poter essere autorizzata ad attaccare "in Russia" le postazioni da cui viene attaccata.

