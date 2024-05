Macron, non credo si arriverà a escalation con Mosca

"Dovrebbe essere possibile colpire questi luoghi in modo circoscritto. E non credo che questo porti una escalation". È quello che ha detto Emmanuel Macron, a Meseberg con Olaf Scholz, a proposito della autorizzazione agli ucraini a colpire gli obiettivi in Russia dai quali partono i missili che colpiscono l'Ucraina da quando la Russia ha "modificato" la sua strategia. Il presidente francese ha anche assicurato che "non si colpiranno altri luoghi, né obiettivi civili".



