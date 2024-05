Gb, indagine di Israele su raid a Rafah sia rapida

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha definito come "profondamente angoscianti" le immagini diffuse dai media dopo il raid condotto dagli israeliani a Rafah nella Striscia di Gaza e chiesto che l'indagine dello Stato ebraico sia "rapida, completa e trasparente". "Abbiamo urgentemente bisogno di un accordo per liberare gli ostaggi e far entrare gli aiuti, con una pausa nel conflitto per consentire di lavorare a un cessate il fuoco sostenibile a lungo termine", ha aggiunto Cameron sul suo profilo di X.



