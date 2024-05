Borrell: 'Cade il veto di alcuni Paesi Ue sull'uso delle armi'

"Alcuni paesi Ue fino a poche settimane fa erano contrari a permettere all'Ucraina di usare le armi occidentali per colpire obiettivi militari in Russia" ma adesso "hanno accettato di modificare questa limitazione". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell al termine del Consiglio Difesa. "È chiaro che questa posizione è legittima sulla base del diritto internazionale ma è una decisione individuale dei paesi Ue, nessuno forzerà questa decisione a livello europeo", ha aggiunto.

In mattinata, sempre Borrell aveva sostenuto la proposta già avanzata dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di togliere il veto all'utilizzo da parte dell'Ucraina delle armi fornite dai Paesi dell'Alleanza atlantica per attaccare la Russia. "Secondo la legge della guerra, non c'è contraddizione, nel combattere contro chi mi combatte. Va considerato il rischio di escalation ma va bilanciato il rischio di escalation con la necessità degli ucraini di difendersi. Così è una situazione asimmetrica, con gli attacchi a Kiev che arrivano dal territorio russo", aveva dichiarato.

La reazione di Tajani - Una presa di posizione che aveva provocato la reazione del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani: "La posizione di Borrell non è la nostra", ha commentato, ribadendo che "noi siamo per la de-escalation in Medio Oriente e in Ucraina, noi abbiamo una posizione molto chiara, cioè non invieremo militari italiani a combattere, non autorizziamo l'uso di materiale militare italiano fuori dai confini dell'Ucraina. Questo è negli accordi che abbiamo fatto con l'Ucraina e vigiliamo sull'utilizzo del materiale militare".

La minaccia di Putin - Non si è fatta attendere neppure la dura reazione del presidente russo Vladimir Putin che ha minacciato "serie conseguenze" per l'eventuale uso di missili occidentali per colpire in profondità il territorio russo. Tali missili, ha aggiunto Putin, sarebbero comunque guidati da personale della Nato, perché per il loro impiego sono necessarie "informazioni di intelligence satellitari" di cui solo l'Alleanza dispone. I Paesi europei, specie quelli "con un piccolo territorio e un'alta densità di popolazione" devono capire cosa rischiano "prima di parlare di attacchi nel profondo del territorio russo", ha aggiunto il presidente.

Putin quindi ha ammonito "la dirigenza della Nato" a "capire con cosa sta giocando" ed ha ironizzato su Stoltenberg: "Lo ricordo quando era primo ministro (norvegese) e ancora non soffriva di demenza".

Il leader del Cremlino ha poi dichiarato che gli armamenti di alta precisione forniti dall'Occidente all'Ucraina sono azionati da "istruttori sotto le spoglie di mercenari". Ma la Russia farà "ciò che ritiene opportuno, indipendentemente da chi si trova sul territorio dell'Ucraina".

La Russia - ha aggiunto Putin - è pronta a riprendere i negoziati per la pace in Ucraina sulla base della bozza di Istanbul del 2022.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA