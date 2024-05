Borrell, 'ordinanze della Corte dell'Aja sono vincolanti'

"Prendiamo atto dell'ordine della Corte Internazionale di Giustizia a Israele nella causa intentata dal Sudafrica di fermare immediatamente l'offensiva militare nel governatorato di Rafah; mantenere aperto il valico di Rafah per l'assistenza umanitaria; garantire l'accesso a qualsiasi organo investigativo incaricato dalle Nazioni Unite per indagare sulle accuse di genocidio; presentare alla Corte un rapporto su tutte le misure adottate per dare esecuzione alla presente ordinanza." Lo scrive su X l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.

"Le ordinanze della Corte internazionale di giustizia sono vincolanti per le parti e devono essere pienamente ed effettivamente attuate", sottolinea.



