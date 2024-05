Tajani, 'Serbia torni nella sua casa Europa'

"Siamo convinti sostenitori dell'ingresso della Serbia in Unione europea, un grande paese dei Balcani che sono Europa. La riunificazione dei Balcani all'Europa rappresenta una priorità per il Governo italiano e per tutti i governi dell'Ue: si tratta di permettere a popoli che era stato impedito di far parte, di poter tornare nella loro casa che è l'Europa; la loro storia, la loro identità. Nel corso della storia il popolo serbo si è battuto per difendere l'identità europea e critiana dell'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Serbia.



