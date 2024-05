Francia: pianificava attentato contro fiaccola olimpica, fermato

Un uomo che "aveva pianificato un'azione violenta" durante il passaggio della fiaccola olimpica a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, è stato fermato questa mattina dopo che aveva diffuso un "messaggio allarmante" sui social network. E' quanto annunciato dalla procura e confermato dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, su X.

Secondo quanto riferito dal fonti della polizia a Le Parisien, il fermato ha 26 anni ed è un simpatizzante di Incel, un gruppo di giovani violenti e misogini. E' stato fermato a Eysines, nella regione di Bordeaux, la Gironda, e posto in stato di detenzione provvisoria. E' indagato per "apologia di reato e associazione per delinquere".

Interrogato, l'uomo ha ammesso di aver pianificato un'azione, senza un luogo determinato, in seguito ad una presunta aggressione che avrebbe subito. Non ha invece fatto riferimento alla fiaccola olimpica, ha detto la procuratrice della Repubblica, Frédérique Porterie. La fiaccola è attesa a Bordeaux a fine giornata.

L'inchiesta era scattata il 17 maggio dopo una segnalazione della piattaforma di sorveglianza Pharos, che aveva "identificato un messaggio allarmante che poteva corrispondere ad un'apologia di reato in relazione alla strage avvenuta il 23 maggio 2014 in California", ha precisato la procuratrice. In una perquisizione dopo l'arresto dell'uomo, la polizia ha sequestrato una pistola con proiettili di gomma, diversi cellulari e un computer.



