"Rinviamo al governo francese, che organizza la commemorazione in Normandia. Ma forse questo ricorderà ai russi che un tempo in Ucraina combattevano i veri nazisti, non quelli immaginari": così un portavoce della Casa Bianca ha risposto ad una domanda dell'ANSA sulla decisione del presidente francese Emmanuel Macron di invitare un rappresentante del governo russo alle celebrazioni dell'80/mo anniversario del D-Day.



